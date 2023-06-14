Ярмоленко бесплатно покинул арабский "Аль-Айн"

Об этом сообщает официальный твиттер "Аль-Айна".

"Успехов и спасибо", - говорится в заявлении клуба из ОАЭ.

Андрей Ярмоленко выступал за "Аль-Айн" один год. Он играл под руководством Сергея Реброва, провел 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

Контракт 33-летнего украинца подошел к концу. Ярмоленко уходит из клуба бесплатно.