Ярмарка и дегустация блюд. В Эстонии прошел День украинской культуры

Об этом сообщило посольство Украины в Эстонии в facebook.

К событию присоединились представители украинских центров Эстонии. С приветственным словом на мероприятии выступила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

В программе Дня украинской культуры было проведение ярмарки украинских товаров, дегустация украинской кухни, проведение мастер-классов по изготовлению украинской народной игрушки и плетение камуфляжных сеток. Также были музыкальные номера и чтение поэтических произведений.

Деньги за проданные билеты направят на помощь пострадавшим от войны украинцам, а также на помощь ВСУ.

Беженцы из Украины составляют 3% населения Эстонии. С 27 февраля страна приняла 40 047 украинцев.

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