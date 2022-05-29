Ярмарка и дегустация блюд. В Эстонии прошел День украинской культуры
28 мая в Таллине прошел День украинской культуры. Мероприятие организовали Международная ассоциация женщин Эстонии и Фонд Таллиннской телебашни
Об этом сообщило посольство Украины в Эстонии в facebook.
К событию присоединились представители украинских центров Эстонии. С приветственным словом на мероприятии выступила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.
В программе Дня украинской культуры было проведение ярмарки украинских товаров, дегустация украинской кухни, проведение мастер-классов по изготовлению украинской народной игрушки и плетение камуфляжных сеток. Также были музыкальные номера и чтение поэтических произведений.
Деньги за проданные билеты направят на помощь пострадавшим от войны украинцам, а также на помощь ВСУ.
- Беженцы из Украины составляют 3% населения Эстонии. С 27 февраля страна приняла 40 047 украинцев.
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