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Ярмак выпустил патриотический клип, посвященный Ступке, Черноволу и другим выдающимся украинцам, в нем снялись Жадан и Тарабарова

23 августа, 2021 понедельник
16:34
Культура

Украинский рэпер Александр Ярмак выпустил патриотический клип "Нужен живым"

Видео опубликовано на YouTube.

"Я счастлив жить и найти крутых и невероятно сильных людей нашей страны! Хочу ценить и говорить спасибо за их деятельность, пока они живы, здоровы и продолжают делать Украину лучше! Это страна для порядочных людей и оставить ее имеют только отбросы, а не мы с вами! " - написал Ярмак в своем Instagram.

В клипе снялись олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк и легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО), поэт и писатель Сергей Жадан, Евгений Янович, Денис Бигус, Александр Положинский, ТНМК, Светлана Тарабарова, Валерий Маркус, Виталий Дейнега, Максим Ермохин.

Также в клипе присутствуют фото Кузьмы Скрябина, Владимира Ивасюка, Богдана Ступки, Александра Довженко, Бориса Патона, Михаила Драгоманова, Сергея Королева, Владимира Великого, Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, Степана Бандеры, Ярослава Мудрого, Михаила Грушевского, Ивана Мазепы, Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко, Василия Стуса, Николая Гоголя, Сергея Нигояна, Екатерины Гандзюк и других.

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