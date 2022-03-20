Ярик хотел ехать со мной в Киев в терроборону, но я ему отказал, - футболист Селезнев рассказал, как Ракицкий вел себя после начала войны

Об этом сообщает FanDay.net .



По словам Селезнева, сейчас Ракицкий в Турции, но хотел уходить в киевскую терроборону.



"Да. Ярик - чистый патриот. Он сразу сказал: "Больше моей ноги там (прим. - в России) не будет". А его все до этого критиковали. Я знал, что он никогда не изменит Родине. Он сейчас в Турции. Ярик хотел ехать со мной в Киев в терроборону, но я его отказал. Если бы не ребенок, которому я очень нужен, не вопрос. Если бы я был во время начала войны в Киеве, то записался бы в терроборону. Я даже у Сани Усика спрашивал, как пробраться в Киев. Он сказал, что пока нет безопасных дорог и не стоит ехать", - рассказал Евгений Селезнев.



В российском "Зените" сообщили, что Ярослав Ракицкий попросил досрочно расторгнуть контракт "из-за сложной семейной ситуации".



Ярослав Ракицкий перешел в питерский "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.



Центрбек сыграл более полусотни матчей за сборную Украины. После того как Ракицкий переехал в Россию, его не вызывают в национальную команду.

2 марта украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий ушел из питерского "Зенита".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb