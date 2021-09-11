Яремчук забил гол за "Бенфику" перед матчем ЛЧ против "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Яремчук вышел на замену на 63-й минуте матча 5-го тура чемпионата Португалии против "Санта-Клары", а уже на 68-й отличился забитым голом и установил окончательный результат матча - 5:0 в пользу лиссабонского клуба.

Для "Бенфики" эта игра была последней перед встречей с "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов в Киеве, которая состоится 14 сентября.

Команда Яремчука 15 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии.

Украинский форвард в нынешнем сезоне сыграл за "Бенфику" 6 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, 14 августа Яремчук отдал результативную передачу в дебютном матче за "Бенфику" в чемпионате Португалии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb