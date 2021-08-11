Яремчук забил гол "Спартаку" в ЛЧ в своем первом матче за "Бенфику"
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Роман Яремчук забил мяч в ворота "Спартака" за "Бенфику"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во втором матче третьего квалификационном раунде ЛЧ "Бенфика" победила "Спартак" со счетом 2: 0 (первый матч - 2: 0). На 92-й минуте ворота россиян поразил украинец Роман Яремчук.
Для форварда - это первый гол португальцев, более того, это и первое появление нападающего на поле за лиссабонский топ-клуб. Яремчук появился в игре на 64-й минуте.
Роман Яремчук подписал с "Бенфикой" контракт до 2026 года. "Гент" получил от лиссабонцев 17 млн евро за 75% прав на украинского форварда. Желающие приобрести Украинский должны будут заплатить португальцам 100 млн евро.
"Бенфика" победила "Спартак" и вышла в плей-офф раунд квалификации ЛЧ, где встретится с нидерландским ПСВ.
- 1 августа "Бенфика" купила у "Гента" за 17 млн евро украинского нападающего Романа Яремчука.
- 10 августа в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк".
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