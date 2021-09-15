Яремчук поделился впечатлениями от игры за "Бенфику" против родного клуба в ЛЧ
Украинский форвард португальской "Бенфики" Роман Яремчук заявил, что ему было сложно играть против своего бывшего клуба - "Динамо" - в Лиге чемпионов
Об этом он заявил после нулевой ничьей с киевлянами в эфире MEGOGO Футбол 1 .
По словам Яремчука, играть против бывших одноклубников в Лиге чемпионов ему было непросто.
"Потому что всех ребят знаю, как они готовятся. Знаю сильные стороны" Динамо ". Конечно, очень непросто в первую очередь ментально подходить к таким матчам. Мы не победили. В конце могли даже проиграть. Конечно, я недоволен. Но одно очко в выезде - тоже неплохо ", - сказал Яремчук.
Он добавил, что пока не показывает в португальском клубе своего наивысшего уровня, который демонстрировал в бельгийском "Генте".
"Я не адаптировался еще. Даже показываю 50% от того, что показывал в" Генте ". Забиваю, это так, но есть много разных вещей, которые очень сложны. Но я в процессе, это нормально", - отметил Яремчук, который в 2012 - 2017 годах был игроком "Динамо".
- Напомним, во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил сожаление , что арбитр не засчитал гол Николая Шапаренко в ворота "Бенфики" в матче Лиги чемпионов.
- Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус заявил, чтокиевское "Динамо" преобладает московский "Спартак" по тактической подготовке.
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