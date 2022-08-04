Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"На этот раз, учитывая потребности украинской стороны, мы передадим потребительские транспортные средства (фургоны). Кроме того, дополнительно передадим небольшие беспилотники", – говорится в сообщении.

В минобороны напомнили, что ранее Япония передавала Украине бронежилеты, каски, защитные маски, костюмы (химической, – ред.) защиты и небольшие дроны.

"Министерство обороны и Силы самообороны и дальше будут реализовать помощь Украине в пределах своих возможностей", - добавили в ведомстве.

21 июня The Washington Post писало, что Япония за 4 месяца приняла беженцев из Украины больше, чем из всех других стран за 30 лет.

30 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна поможет Украине строить дополнительные зернохранилища .

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