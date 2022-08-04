Японское правительство передаст Украине фургоны и беспилотники
Правительство Японии анонсировало очередной пакет помощи Украине, страна уже передала бронежилеты, каски и защитные костюмы
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
"На этот раз, учитывая потребности украинской стороны, мы передадим потребительские транспортные средства (фургоны). Кроме того, дополнительно передадим небольшие беспилотники", – говорится в сообщении.
В минобороны напомнили, что ранее Япония передавала Украине бронежилеты, каски, защитные маски, костюмы (химической, – ред.) защиты и небольшие дроны.
"Министерство обороны и Силы самообороны и дальше будут реализовать помощь Украине в пределах своих возможностей", - добавили в ведомстве.
- 21 июня The Washington Post писало, что Япония за 4 месяца приняла беженцев из Украины больше, чем из всех других стран за 30 лет.
- 30 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна поможет Украине строить дополнительные зернохранилища .
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