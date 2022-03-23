Японский производитель техники Sharp приостанавливает поставки в РФ

Об этом заявила пресс-служба Sharp .

Компания выразила обеспокоенность из-за войны войны РФ против Украины и пожелала мирного ее разрешения.

"Чтобы поддержать гуманитарную программу, наши предприятия также будут делать местные пожертвования участвующим в этой работе благотворительным организациям наряду с индивидуальными усилиями по оказанию помощи и т.п. Сейчас Sharp Group приостанавливает доставку в Россию из-за конфликта", - отметили в Sharp.

Компания продолжит следить за ситуацией и будет принимать "адекватные меры на основе духа нашей Хартии корпоративного поведения Sharp Group".

Напомним, ранее банк Crédit Agricole прекратил работу в РФ и создал фонд солидарности с пострадавшими от войны украинцами на сумму 10 млн евро.

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