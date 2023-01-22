Об этом пишет японская газета Yomiuri.

Утверждается, что японский премьер планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетить места, где велись боевые действия. Позже, как пишут журналисты, планируется выступление Фумио Кисиды с осуждением действий России.

"На саммите G7, который состоится в мае в Хиросиме, украинский вопрос будет главной темой. По этой причине премьер-министр сам посетит Украину и донесет миру важность совместной поддержки, также направленной на успех саммита", - отметили в Yomiuri.

Однако, по данным Yomiuri, власти Японии пока сомневаются в безопасности такого визита.

Напомним, 12 января правительство Японии выделило 95 млн долларов на восстановление Украины, которые будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.

18 января сообщалось, Япония активно занимается проблемами Украины и готовится в "подходящее время" представить планы поддержки страны в войне с Россией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb