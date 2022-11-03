Об этом автомобильная компания сообщила на официальной странице российской соцсети "ВКонтакте".

"Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayоnara, что на японском означает "до свидания", - говорится в заявлении компании, опубликованном в российской соцсети.

В компании отметили, что официальное гарантийное обслуживание автомобилей в рамках действующих гарантийных обязательств сохранят.

Известно, что Infiniti приняла решение приостановить поставки новых автомобилей в Россию 9 марта 2022 года.

2 сентября одни из крупнейших в мире производителей бытовой техники, шведская компания Electrolux и норвежская энергетическая компания Equinor приняли решение покинуть российский рынок .

8 сентября с рынка России вышла вторая по величине в мире компания звукозаписи Sony Music Group .

23 августа в Bloomberg сообщили, что завод Toyota прекращает производство в РФ, так как с начала марта завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических трудностей. Решение закрыть завод связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки. Импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор прекращен.

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