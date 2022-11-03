Японский автопроизводитель Infiniti уходит с российского рынка
Японская компания Infiniti уходит с российского рынка за материнским автопроизводителем Nissan и передает гарантийные обязательства дилерам
Об этом автомобильная компания сообщила на официальной странице российской соцсети "ВКонтакте".
"Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayоnara, что на японском означает "до свидания", - говорится в заявлении компании, опубликованном в российской соцсети.
В компании отметили, что официальное гарантийное обслуживание автомобилей в рамках действующих гарантийных обязательств сохранят.
Известно, что Infiniti приняла решение приостановить поставки новых автомобилей в Россию 9 марта 2022 года.
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