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Японские ученые создали маски, светящиеся от следов COVID-19

8 декабря, 2021 среда
14:45
Наука

Команда Киотского университета в Японии разработала светящиеся под ультрафиолетовым светом маски, если содержат следы коронавируса

Об этом сообщает Kyodo News.

В феврале прошлого года команда ввела самкам страусов неактивную и не угрожающую форму коронавируса, а затем вытащила большое количество антител из яиц, которые они отложили.

Страусы способны производить несколько разных видов антител, нейтрализующих чужеродные вещества в организме.

Затем команда разработала специальный фильтр и поместила его внутрь маски для лица. Фильтр можно вынуть и опрыскать флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если вирус находится на фильтре, он светится под ультрафиолетовым светом.

Команда в течение 10 дней проводила эксперименты с 32 людьми, инфицированными коронавирусом. Ученые обнаружили, что все маски, носившие зараженные COVID-19, светились под ультрафиолетом.

Тестирование масок продолжается. Команда стремится получить разрешение правительства на их продажу в следующем году. Также они преследуют цель расширить эксперимент и охватить 150 участников.

Президент университета заявил, что он сам оказался COVID-положительным после того, как надел одну из экспериментальных масок. Свой статус он подтвердил с помощью ПЦР-теста.

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