Японские ученые создали маски, светящиеся от следов COVID-19
Команда Киотского университета в Японии разработала светящиеся под ультрафиолетовым светом маски, если содержат следы коронавируса
Об этом сообщает Kyodo News.
В феврале прошлого года команда ввела самкам страусов неактивную и не угрожающую форму коронавируса, а затем вытащила большое количество антител из яиц, которые они отложили.
Страусы способны производить несколько разных видов антител, нейтрализующих чужеродные вещества в организме.
Затем команда разработала специальный фильтр и поместила его внутрь маски для лица. Фильтр можно вынуть и опрыскать флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если вирус находится на фильтре, он светится под ультрафиолетовым светом.
Команда в течение 10 дней проводила эксперименты с 32 людьми, инфицированными коронавирусом. Ученые обнаружили, что все маски, носившие зараженные COVID-19, светились под ультрафиолетом.
Тестирование масок продолжается. Команда стремится получить разрешение правительства на их продажу в следующем году. Также они преследуют цель расширить эксперимент и охватить 150 участников.
Президент университета заявил, что он сам оказался COVID-положительным после того, как надел одну из экспериментальных масок. Свой статус он подтвердил с помощью ПЦР-теста.
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