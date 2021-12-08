Японские ученые создали маски, светящиеся от следов COVID-19

Об этом сообщает Kyodo News.



В феврале прошлого года команда ввела самкам страусов неактивную и не угрожающую форму коронавируса, а затем вытащила большое количество антител из яиц, которые они отложили.



Страусы способны производить несколько разных видов антител, нейтрализующих чужеродные вещества в организме.



Затем команда разработала специальный фильтр и поместила его внутрь маски для лица. Фильтр можно вынуть и опрыскать флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если вирус находится на фильтре, он светится под ультрафиолетовым светом.



Команда в течение 10 дней проводила эксперименты с 32 людьми, инфицированными коронавирусом. Ученые обнаружили, что все маски, носившие зараженные COVID-19, светились под ультрафиолетом.



Тестирование масок продолжается. Команда стремится получить разрешение правительства на их продажу в следующем году. Также они преследуют цель расширить эксперимент и охватить 150 участников.



Президент университета заявил, что он сам оказался COVID-положительным после того, как надел одну из экспериментальных масок. Свой статус он подтвердил с помощью ПЦР-теста.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb