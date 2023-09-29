Японские ученые обнаружили микропластик в облаках
Новое исследование ученых из Университета Васеда в Японии показывает, что пластиковые дожди загрязняют окружающую среду и здоровье людей
Об этом информирует Aljazeera .
Ученые посетили горы Фудзи и Ояма, где собрали воду из туманов, окутывающих эти вершины. Они использовали передовые методы визуализации для анализа образцов для определения их физических и химических характеристик.
В результате исследования было обнаружено девять разных типов полимеров и один тип резины в микрочастицах воздуха, размер которых варьировался от 7,1 до 94,6 микрометра. Выявлено, что каждый литр образца облачной воды имел в среднем от 6,7 до 13,9 части пластика.
Автор исследования из Университета Васеда Хироши Окочи отметил, что когда микропластик попадает в верхнюю атмосферу и поглощает ультрафиолетовое излучение солнца, он распадается, способствуя образованию парниковых газов.
Микропластик есть также в организме людей и животных. Исследование показывает, что он был обнаружен во многих органах, таких как легкие, сердце, кровь, плацента и фекалии.
"Десять миллионов тонн этих пластиковых кусочков попадают в океан, высвобождаются с океанскими брызгами и попадают в атмосферу. Это означает, что микропластик, возможно, стал важным компонентом облаков, загрязняя почти все, что мы едим и пьем, из-за "пластиковых дождей" , – заявили в Университете Васеда.
Сообщается, что микропластик, состоящий из пластиковых частиц до 5 мм, является продуктом промышленных отходов, текстиля, синтетических автомобильных шин, средств личной гигиены и других источников. Этот материал был найден внутри рыбы, в арктическом морском льду и в снегу Пиренейских гор, расположенных между Францией и Испанией.
- Кроме того, группа японских компаний занимается разработкой первых в мире пластиковых бутылок для напитков, производимых из биологических материалов, а не нефти.
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