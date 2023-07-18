Об этом пишет KYODO.



Недавно в Токио был запущен проект создания нового эпизода "Черного Джека", известной манги Осаму Тедзука, с помощью генеративного искусственного интеллекта. Проект будет направлен на использование генеративного искусственного интеллекта, который можно научить приспособиться к прошлым сюжетам и запоминать персонажей манги.

Новая манга будет выпущена в еженедельном журнале комиксов "Shukan Shonen Champion", показывающем серию Black Jack с 1973 по 1983 год. Сын японского мангака Осаму Тедзука и организатор проекта Макото Тедзука сказал, что вне зависимости от того, как будет использован искусственный интеллект, он не даст конечного продукта, который превзойдет оригинальную работу его отца.

Участники проекта ожидают, что технология будет играть вспомогательную роль в творческом процессе, например, будет предлагать сюжетные предложения, а также создавать дизайн персонажей и диалоги на основе подсказок по инструкциям создателей.

Художники манги точно не уверены, по возможности полагаться на ИИ для создания произведений, достаточно увлекательных для продажи публике. Они также озабочены потенциалом искусственного интеллекта для нарушения авторских прав, учитывая, что такие технологии обычно учатся с использованием больших объемов данных из интернета.

Однако Макото Тедзука считает, что искусственному интеллекту все еще трудно имитировать разные неоднозначности и тонкости в вымышленных мирах и сюжетных линиях, порожденных процессом творческого письма человека.

"Например, я думаю, возможно, что искусственный интеллект сгенерирует изображение, которое будет слишком четким и точным, и создателю нужно будет настроить его, чтобы придать определенную глубину и неоднозначность", - сказал он.