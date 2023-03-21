Японские депутаты купили 20 автомобилей для ВСУ
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил, что японские оппозиционные депутаты за счет своей зарплаты купили для ВСУ 20 автомобилей Тoyota Hilux
Об этом он написал в facebook .
"Группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии "Возрождение" за счет отчислений от своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов, на которые приобрела 20 траков Тoyota Hilux и два контейнера полезной продукции для ВСУ", - говорится в сообщении.
Он отметил, что помощь прибудет в Украину уже в ближайшее время.
"Важно, что в парламенте Японии мы имеем поддержку как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные – за нас", – подчеркнул посол.
- Премьер-министр Японии Фумио Кишида прибыл в Украину во вторник, 21 марта.
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