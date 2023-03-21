Об этом он написал в facebook .

"Группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии "Возрождение" за счет отчислений от своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов, на которые приобрела 20 траков Тoyota Hilux и два контейнера полезной продукции для ВСУ", - говорится в сообщении.

Он отметил, что помощь прибудет в Украину уже в ближайшее время.

"Важно, что в парламенте Японии мы имеем поддержку как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные – за нас", – подчеркнул посол.