Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Японские бизнес-лидеры в январе совершат первый визит в Китай после COVID

Японские бизнес-лидеры в январе совершат первый визит в Китай после COVID

3 сентября, 2023 воскресенье
11:43
Мир

Японские бизнес-лидеры посетят Китай в январе впервые с 2019 года после пандемии COVID-19 и готовятся к встрече с правительством президента Си Цзиньпина

Об этом сообщили источники, знакомые с двусторонними отношениями, передает Kyodo.

Несмотря на постоянную напряженность, вызванную разными проблемами, такими как выброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусимы в море, цель бизнес-группы - подчеркнуть важность экономического сотрудничества между двумя азиатскими соседями.

Отмечается, что в состав группы войдут Масакадзу Токура, глава Японской федерации бизнеса, самого влиятельного бизнес-лобби страны, известного как Кейданрен, Кен Кобаяши, глава Японской торгово-промышленной палаты, и Косей Шиндо, глава Nippon Steel Corp. и глава Японо-китайской экономической ассоциации.

Делегация планирует обменяться мнениями с чиновниками Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, а также Министерства торговли во время своего четырехдневного визита с 23 января.

Двусторонняя напряженность в отношениях создала неблагоприятную среду для некоторых японских компаний, работающих в Китае.

Пекин, решительно выступающий против утечки воды из Фукусимы, наложил запрет на весь импорт морепродуктов из Японии. Эскалация антияпонских настроений в ответ на выброс в океан привела к многочисленным отменам китайских групповых туров в Японию и распространению онлайн-призывов к бойкоту японской продукции.

Японский бизнес сталкивается с повышенными кадровыми рисками в Китае после задержания сотрудника Astellas Pharma Inc. в Пекине в марте по подозрению в шпионаже, а также принятия в июле пересмотренного закона о борьбе со шпионажем, что еще больше усиливает контроль в стране.

Японскую делегацию примет Китайский комитет содействия международной торговле, экономическая организация. Несмотря на напряженные отношения, ожидается, что Пекин будет стремиться увеличить инвестиции из Японии, поскольку он борется с экономическим спадом, усугубляющимся кризисом на рынке недвижимости.

Японо-китайская экономическая ассоциация отправляла бизнес-делегации в соседнюю страну почти каждый год с 1975 года, но приостановила их отправление из-за пандемии. В сентябре 2019 года члены группы встретились с тогдашним премьер-министром Ли Кецяном.

Представитель Кейданрена заявил, что делегация надеется изучить сферы потенциального сотрудничества во время долгожданной поездки в Китай.

"Несмотря на то, что двусторонние отношения находятся в сложной ситуации, (Китай) является важной страной для Японии", - добавил чиновник.

  • Напомним, 1 сентября министры иностранных дел Южной Кореи и Китая договорились об активизации переговоров с Японией, поскольку Сеул стремится провести трехсторонний саммит до конца этого года.
Китай
Япония
Коронавирус
Читайте также:
Мірча Луческу
1 сентября, 2023 пятница
Суркисы приняли решение по Луческу после вылета "Динамо" из еврокубков
2 сентября, 2023 суббота
Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко
2 сентября, 2023 суббота
Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
3 сентября
11:55
Военные прошли боевую подготовку на роботизированных системах от Армии дронов и скоро задействуют их против россиян, - Минцифры
11:52
Миссия выполнена: Индия выключила свой луноход
11:34
Twitter способствовал распространению российской пропаганды, а Telegram и Meta не ограничивали дезинформацию РФ: исследование Европейской комиссии
11:29
На Netflix транслируют документальный сериал "Сердце непокоренных", где снималась Тайра
11:19
Обновлено
Россия ночью атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесчины: есть пострадавшие
11:12
Нигерия отзывает послов страны со всего мира
10:55
Для военнослужащих отдельных родов войск утвердили новые беретные знаки, - Минобороны
10:51
В РФ заявили об обстреле Белгородской области: якобы есть разрушения
10:38
Эксклюзив
"Только обстрелы территории Украины и блокирование гражданских судов": военный эксперт об участии Черноморского флота РФ в войне против Украины
10:38
Обзор
Украина решительно прорывает линию фронта и готовит внезапные наступления, а Путин удваивает свой крестовый поход. Акценты мировых СМИ 3 сентября
10:33
"Винегрет из ПВО": в Воздушных силах рассказали о готовности к массированным атакам РФ по энергетике
10:31
Обновлено
Курс валют 3 сентября: цены на доллар, евро, злотый
10:28
Украинские военные уничтожили российский наблюдательный комплекс "Аванпост"
10:14
Международный поезд Киев – Хелм отправился в первый рейс
10:09
Кремль вербует мигрантов на войну во избежание мобилизации перед выборами, - разведка Британии
09:40
Российская армия атаковала 10 областей Украины: за сутки погибли 4 человека, 20 ранены
09:23
Германия будет защищать воздушное пространство Словакии, отдавшей Украине средства ПВО и "миги"
09:03
КНДР ракета
КНДР провела имитацию тактической ядерной атаки
09:00
Эксклюзив
Убийством Пригожина Путин ускорил завершение своей жизни, - социолог Яковенко
08:44
Украинские силы прорвали первую линию обороны России вблизи Запорожья, - Тарновский
08:27
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
В Турции зафиксировали падение метеорита
08:14
Средство ПВО, 5 танков и 600 военных: потери армии РФ за сутки войны в Украине
08:12
OPINION
Николай Княжицкий
Любая мера пресечения - это показуха
07:49
Кремль
В Москве отменили авиарейсы и эвакуируют Киевский вокзал из-за угрозы взрыва
07:34
Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области и продолжают наступать, – ISW
00:58
Свитолина проиграла третьей ракетке мира Пегуле и вылетела из US Open
2023, суббота
2 сентября
23:43
В Киевской области утонул 4-летний мальчик
23:03
Шольц травмировался во время пробежки, - СМИ
22:53
Папа Франциск в Монголии
Папа Франциск в Монголии одобрительно отозвался о завоеваниях Чингисхана
22:20
На фото дети из Украины
В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев, - Financial Times
22:15
Бывшая резиденция Онуфрия в Киево-Печерской Лавре
Журналисты показали резиденцию Онуфрия в Киево-Печерской лавре, где находилась баня и комнаты для трапезы и отдыха
22:07
К энергосети подключили еще один блок АЭС: он добавил тысячу мегаватт мощности
21:52
Эксклюзив
Военный эксперт объяснил, в чем недостаток линий обороны РФ
21:51
Обновлено
Игорь Коломойский
Шевченковский суд отправил Коломойского под стражу на два месяца. Выйти можно под залог в полмиллиарда
21:47
Эксклюзив
Путин обречен в последние месяцы усиливать запугивание Запада, нанося все более кровавые удары по Украине, - Орешкин
21:15
Через Керчь круглосуточно идут колонны с грузовиками окупантов, - СМИ
21:14
В Украине не будет тех, кто будет ставить себя над законом, - Зеленский
21:14
На Днепропетровщине собирают урожай: засаженная овощами площадь угодий на 10% больше, чем в прошлом году
21:08
OPINION
Не знаю, хотят ли Коломойского в Украине "закрыть" или все же "прикрыть"
20:38
Российская армия ударила по Угледару: погибли супруги, двое раненых
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV