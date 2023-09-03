Японские бизнес-лидеры в январе совершат первый визит в Китай после COVID
Японские бизнес-лидеры посетят Китай в январе впервые с 2019 года после пандемии COVID-19 и готовятся к встрече с правительством президента Си Цзиньпина
Об этом сообщили источники, знакомые с двусторонними отношениями, передает Kyodo.
Несмотря на постоянную напряженность, вызванную разными проблемами, такими как выброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусимы в море, цель бизнес-группы - подчеркнуть важность экономического сотрудничества между двумя азиатскими соседями.
Отмечается, что в состав группы войдут Масакадзу Токура, глава Японской федерации бизнеса, самого влиятельного бизнес-лобби страны, известного как Кейданрен, Кен Кобаяши, глава Японской торгово-промышленной палаты, и Косей Шиндо, глава Nippon Steel Corp. и глава Японо-китайской экономической ассоциации.
Делегация планирует обменяться мнениями с чиновниками Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, а также Министерства торговли во время своего четырехдневного визита с 23 января.
Двусторонняя напряженность в отношениях создала неблагоприятную среду для некоторых японских компаний, работающих в Китае.
Пекин, решительно выступающий против утечки воды из Фукусимы, наложил запрет на весь импорт морепродуктов из Японии. Эскалация антияпонских настроений в ответ на выброс в океан привела к многочисленным отменам китайских групповых туров в Японию и распространению онлайн-призывов к бойкоту японской продукции.
Японский бизнес сталкивается с повышенными кадровыми рисками в Китае после задержания сотрудника Astellas Pharma Inc. в Пекине в марте по подозрению в шпионаже, а также принятия в июле пересмотренного закона о борьбе со шпионажем, что еще больше усиливает контроль в стране.
Японскую делегацию примет Китайский комитет содействия международной торговле, экономическая организация. Несмотря на напряженные отношения, ожидается, что Пекин будет стремиться увеличить инвестиции из Японии, поскольку он борется с экономическим спадом, усугубляющимся кризисом на рынке недвижимости.
Японо-китайская экономическая ассоциация отправляла бизнес-делегации в соседнюю страну почти каждый год с 1975 года, но приостановила их отправление из-за пандемии. В сентябре 2019 года члены группы встретились с тогдашним премьер-министром Ли Кецяном.
Представитель Кейданрена заявил, что делегация надеется изучить сферы потенциального сотрудничества во время долгожданной поездки в Китай.
"Несмотря на то, что двусторонние отношения находятся в сложной ситуации, (Китай) является важной страной для Японии", - добавил чиновник.
- Напомним, 1 сентября министры иностранных дел Южной Кореи и Китая договорились об активизации переговоров с Японией, поскольку Сеул стремится провести трехсторонний саммит до конца этого года.
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