Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Японская техкомпания учит искусственный интеллект находить мины: точность около 90%

Японская техкомпания учит искусственный интеллект находить мины: точность около 90%

30 мартa, 2023 четверг
06:55
Технологии

Японская корпорация NEC использовала искусственный интеллект, чтобы он определял, где земля может быть загрязнена минами: точность работы составила около 90%

Об этом говорится на сайте компании.

NEC в проекте с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) тренировала искусственный интеллект находить наземные мины и кассетные боеприпасы: ИИ смог определить их нахождение с точностью около 90%.

"Для этого проекта NEC получил открытые данные от МККК, такие как географическая и геологическая информация, данные о расположении жилья и важных зданий, а также сообщения от жильцов. Затем искусственный интеллект NEC отобрал и проанализировал информацию, чтобы спрогнозировать районы с высокой вероятностью наличия наземных мин. На основе информации о зонах конфликта NEC применил эту технологию, чтобы достичь показателя совпадения прогнозов примерно 90%, причем прогнозы указывают как на возможные зоны, содержащие наземные мины, так и на зоны, которые, вероятно, свободны от них", - утвердили в пресс-службе.

  • Напомним, 14 марта в Изюмском районе на мине взорвался тракторист.
  • 22 марта, в Харьковской области в результате подрыва на кассетном снаряде погиб 50-летний мужчина . 23 марта в Купянском районе Харьковской области на вражеской мине взорвался гражданский мужчина. В результате полученных травм он погиб .
  • Также в минувший день в Изюмском районе Харьковской области легковушка на полевой дороге автомобиль наехал на российскую мину. В результате взрыва два человека погибли, еще двое получили ранения.
Мир
Япония
Читайте также:
санкції проти Росії
29 мартa, 2023 среда
Российская экономика начинает терпеть крах, – The Wall Street Journal
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
29 мартa, 2023 среда
В Китае отреагировали на приглашение Си Цзиньпина посетить Украину
Альбіна Дерюгіна та Ганна Безсонова (ліворуч)
29 мартa, 2023 среда
Умер легендарный тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.34
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
30 мартa
08:13
США
США выделят $9,5 млрд в поддержку демократии в мире
08:03
OPINION
Зеленский тщетно зовет Си в Киев
08:01
Двух фигурантов дела по "пьяным вечеринкам" в Киеве выпустили под залог
07:48
Враг выпустил более 200 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, есть раненый и погибший
07:47
ФСБ
Правозащитники приостановили эвакуацию российских силовиков за границу: один из них мог быть причастен к военным преступлениям
07:31
В Швейцарии уйдет с молотка редкий скелет тираннозавра
07:18
Алексей Данилов
За ноги выносить не будем: силой представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры не будут выгонять, - Данилов
07:05
За сутки РФ нанесла по Украине 5 ракетных и 25 авиаударов, а в Крыму ФСБ производит унизительные фильтрации, - Генштаб
06:40
Америка намерена вернуть Россию к исполнению договора о ядерном оружии, - госдеп
06:20
Обновлено
США не выявили "никаких серьезных нарушений", связанных с помощью Украины
06:00
Вторжение РФ в Украину нанесло огромный ущерб мировой экономике, - президент Аргентины Фернандес во время визита в США
05:56
Генерал Милли: Россия, Китай и Иран будут угрожать мировой безопасности в течение многих лет
05:32
Белый дом
Бывший госсекретарь и вероятный кандидат в президенты США Майкл Помпео посетит Украину
05:23
Путин Эрдоган
Путин в конце апреля может посетить Турцию
05:06
Польша приняла программу производства артснарядов более чем на €420 млн
04:39
Маск, Возняк и более тысячи экспертов призвали прекратить разработку искусственного интеллекта
04:11
Литва присоединилась к программе МВФ по помощи Украине на $15,6 млрд
03:43
"Цена, которую гражданские платят за войну": украинец Малолетка за снимки Мариуполя получил награду World Press Photo
03:16
В Киеве назначили нового главу патрульной полиции
02:47
США перечислили в госбюджет Украины грант в размере $1,25 млрд
02:19
В Минкультуры разъяснили, что, несмотря на судебный иск, УПЦ (МП) должна освободить Лавру
01:51
Германия выделит дополнительные €12 млрд на долгосрочную военную помощь Украине
00:55
Папа Франциск
Папа Франциск попал в больницу
00:27
"Россия должна вывести свои войска с украинских территорий": президент Венгрии Новак в Стамбуле
00:11
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
"Бойтесь!": священник УПЦ МП "Паша Мерседес" Лебедь пригрозил Зеленскому из-за выселения из Лавры
2023, среда
29 мартa
23:31
Лунин принял окончательное решение по поводу своего будущего в "Реале", - Marca
23:22
"Приблизить победу порядка, основанного на правилах": Зеленский принял участие в глобальном саммите за демократию
22:55
Российский добровольческий корпус распространил видео по операции в Брянской области 2 марта
22:31
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 марта
21:58
В России произошел взрыв на газопроводе в Свердловской области
21:47
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Наступление врага в окрестностях Бахмута замедлилось почти до полной остановки. Колонка Сергея Згурца
21:47
В Сумской области за день зафиксировано 58 прилетов в результате российских обстрелов
21:45
Обзор
Зеленский приглашает Си Цзиньпина в Украину, бои у ЗАЭС усиливаются, в США обнаружили российского студента-шпиона. Мировые СМИ об Украине 29 марта
21:04
Коэффициент вырос в пользу ВСУ: в Минобороны назвали соотношение потерь украинцев и оккупантов
20:43
В Бахмуте на Донетчине воюют около 6 тыс. наемников Вагнера, - генерал Милли
20:19
Экс-главе "Мотор Сичи" Богуслаеву продлили арест до 27 мая по делу о госизмене
20:14
В Одессе загорелся Украинский театр
20:06
Россияне обстреляли детский сад в Авдеевке
20:06
Правительство Молдовы предложило продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Pushing Pushkin
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV