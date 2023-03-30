Японская техкомпания учит искусственный интеллект находить мины: точность около 90%
Японская корпорация NEC использовала искусственный интеллект, чтобы он определял, где земля может быть загрязнена минами: точность работы составила около 90%
Об этом говорится на сайте компании.
NEC в проекте с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) тренировала искусственный интеллект находить наземные мины и кассетные боеприпасы: ИИ смог определить их нахождение с точностью около 90%.
"Для этого проекта NEC получил открытые данные от МККК, такие как географическая и геологическая информация, данные о расположении жилья и важных зданий, а также сообщения от жильцов. Затем искусственный интеллект NEC отобрал и проанализировал информацию, чтобы спрогнозировать районы с высокой вероятностью наличия наземных мин. На основе информации о зонах конфликта NEC применил эту технологию, чтобы достичь показателя совпадения прогнозов примерно 90%, причем прогнозы указывают как на возможные зоны, содержащие наземные мины, так и на зоны, которые, вероятно, свободны от них", - утвердили в пресс-службе.
- Напомним, 14 марта в Изюмском районе на мине взорвался тракторист.
- 22 марта, в Харьковской области в результате подрыва на кассетном снаряде погиб 50-летний мужчина . 23 марта в Купянском районе Харьковской области на вражеской мине взорвался гражданский мужчина. В результате полученных травм он погиб .
- Также в минувший день в Изюмском районе Харьковской области легковушка на полевой дороге автомобиль наехал на российскую мину. В результате взрыва два человека погибли, еще двое получили ранения.
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