Японская техкомпания учит искусственный интеллект находить мины: точность около 90%

Об этом говорится на сайте компании.

NEC в проекте с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) тренировала искусственный интеллект находить наземные мины и кассетные боеприпасы: ИИ смог определить их нахождение с точностью около 90%.

"Для этого проекта NEC получил открытые данные от МККК, такие как географическая и геологическая информация, данные о расположении жилья и важных зданий, а также сообщения от жильцов. Затем искусственный интеллект NEC отобрал и проанализировал информацию, чтобы спрогнозировать районы с высокой вероятностью наличия наземных мин. На основе информации о зонах конфликта NEC применил эту технологию, чтобы достичь показателя совпадения прогнозов примерно 90%, причем прогнозы указывают как на возможные зоны, содержащие наземные мины, так и на зоны, которые, вероятно, свободны от них", - утвердили в пресс-службе.