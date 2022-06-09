Японская компания по производству станков объявила о закрытии бизнеса в РФ, - Asahi Shimbun

Об этом сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на заявление президента DMG Mori Seiki Масахико Мори.

"Это первый крупный японский производитель, объявивший о полном выходе из России", - говорится в сообщении.

По словам Мори, продажи в России составляли около 2% от общего объема, потому ожидается, что последствия выхода с российского рынка будут незначительными.

Отметим, что на заводе в Ульяновске в результате закрытия бизнеса уволено около 200 работников. Также было уволено около 70 работников торгово-сервисной базы в Москве.

Напомним, Япония ввела новый пакет санкций против России и Беларуси. В перечень ограничений попали Россельхозбанк и Столичный кредитный банк. Под санкции также попал Белорусский банк развития и реконструкции.

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