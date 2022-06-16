Японская авиакомпания Zipair Tokyo уберет логотип Z из своих самолетов
Японский лоукостер Zipair Tokyo уберет букву Z из логотипа своих самолетов, чтобы его не обвинили в поддержке войны РФ против Украины
Об этом написало The Japan Times .
Президент дочерней компании Japan Airlines Шинго Нисида отметил, что некоторые люди могут считать этот логотип доказательством одобрения войны РФ против Украины, ведь букву Z на своих технике и одежде используют кафиры.
"Я думаю, что некоторые люди могут чувствовать это так, когда видят это (логотип, – ред.) без каких-либо объяснений", – отметил он.
Новый логотип будет представлен в виде геометрического рисунка зеленого, черного и белого цветов. Его начнут использовать 18 июня.
Справка : лоукостер Zipair Tokyo заработал в 2020 году. Буква Z была нарисована на вертикальном хвосте его самолетов B-787.
- 26 марта швейцарская страховая компания Zurich Insurance удалила из соцсетей свой логотип в виде буквы Z, поскольку этот символ используется для поддержки войны РФ против Украины.
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