Об этом сообщает Kyodo.

Японские метеорологи призвали жителей принять меры для обеспечения своей безопасности из-за оползней и наводнений вследствие аномальных дождевых осадков в стране.

Отмечается, что в понедельник утром местные власти сообщили о погибшей пожилой женщине в префектуре Фукуока. Ее дом накрыло большим оползнем.

Из-за обильных дождей было временно прекращено курсирование скоростных поездов между станциями Хиросима и Хаката на линии Санйо Синкансен. По данным метеорологического агентства, к утру понедельника в некоторых юго-западных районах на Кюсю было зафиксировано рекордное количество осадков за три часа - 167 миллиметров.

За 24 часа до 6 утра вторника прогнозируется до 200 мм осадков в северном регионе Кюсю, до 100 мм в Чугоке на западе Японии и до 80 мм в регионе Хокурику в центральной Японии.