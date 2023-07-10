Японию накрыли аномальные ливни: по меньшей мере один человек погиб
Метеорологическое агентство Японии объявило самый высокий уровень тревоги из-за мощных ливней в юго-западных регионах страны. Из-за оползней и наводнений в префектуре Фукуока погибла женщина
Об этом сообщает Kyodo.
Японские метеорологи призвали жителей принять меры для обеспечения своей безопасности из-за оползней и наводнений вследствие аномальных дождевых осадков в стране.
Отмечается, что в понедельник утром местные власти сообщили о погибшей пожилой женщине в префектуре Фукуока. Ее дом накрыло большим оползнем.
Из-за обильных дождей было временно прекращено курсирование скоростных поездов между станциями Хиросима и Хаката на линии Санйо Синкансен. По данным метеорологического агентства, к утру понедельника в некоторых юго-западных районах на Кюсю было зафиксировано рекордное количество осадков за три часа - 167 миллиметров.
За 24 часа до 6 утра вторника прогнозируется до 200 мм осадков в северном регионе Кюсю, до 100 мм в Чугоке на западе Японии и до 80 мм в регионе Хокурику в центральной Японии.
- В начале июля аномальные дожди прошли также и в Китае. В провинции Хунань из-за непогоды пострадали более 50 тысяч человек и почти 7 тысяч из них были перемещены в безопасные места.
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