Япония заявила о серьезной озабоченности и неприемлемости угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
В министерстве иностранных дел Японии выразили обеспокоенность из-за угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ и назвали его совершенно неприемлемым
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори.
"Япония серьезно озабочена угрозой применения ядерного оружия со стороны России. Мы сошлись во мнении, что такая угроза с ее стороны абсолютно неприемлема, и Россия ни при каких обстоятельствах не должна применить ядерное оружие", - сказал Мори.
Он добавил, что сейчас важно решительно поддерживать Украину. Также необходимо и дальше вводить жесткие санкции против РФ.
"Такая ситуация в Украине станет одним из самых важных вопросов на саммите G7 в Хиросиме, который в мае будет принимать Япония", - подчеркнул Мори.
- 27 января японское правительство ввело новый пакет санкций против Российской Федерации.
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