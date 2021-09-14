Япония заявила о нарушении воздушного пространства Россией
Правительство Японии заявило протест России после того, как российский самолет нарушил японское воздушное пространство
Об этом сообщает NHK .
Министерство обороны Японии заявило, что российский Ан-26 дважды вошел в воздушное пространство над восточным краем полуострова Сирэтоко 12 сентября.
Были подняты истребители Воздушных сил самообороны, и самолет после переданной их требования оставил этот район.
По словам генерального секретаря кабинета министров, правительство заявило протест РФ через дипломатов в Токио и Москве.
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