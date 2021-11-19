Япония заявила о вторжении кораблей Китая в японские внутренние воды
В пятницу, 19 ноября, четыре патрульных корабля Китая были замечены во внутренних водах Японии - вблизи островов Сенкаку
Об этом сообщила японская береговая охрана, передает United News of India.
По данным Японии, китайские корабли вошли в японские территориальные воды около 10:00.
Издание также приводит данные Kyodo News, согласно которым это уже 37-й инцидент в течение года, когда корабли Китая заходили во внутренние японские воды.
Пекин неоднократно заявлял о своих правах на острова Сенкаку, ссылаясь на исторические японские карты 1783 и 1785 года.
18 ноября министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси выразил обеспокоенность в связи с непрерывным вхождением китайских кораблей в японские воды вблизи спорной территории.
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