Япония заявила о вторжении кораблей Китая в японские внутренние воды

Об этом сообщила японская береговая охрана, передает United News of India.



По данным Японии, китайские корабли вошли в японские территориальные воды около 10:00.



Издание также приводит данные Kyodo News, согласно которым это уже 37-й инцидент в течение года, когда корабли Китая заходили во внутренние японские воды.



Пекин неоднократно заявлял о своих правах на острова Сенкаку, ссылаясь на исторические японские карты 1783 и 1785 года.



18 ноября министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси выразил обеспокоенность в связи с непрерывным вхождением китайских кораблей в японские воды вблизи спорной территории.



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