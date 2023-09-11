Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Япония завершила первый этап сброса очищенной воды с АЭС на Фукусиме

Япония завершила первый этап сброса очищенной воды с АЭС на Фукусиме

11 сентября, 2023 понедельник
16:57
Мир

Токийская электроэнергетическая компания TEPCO, оператор АЭС "Фукусима-1", сообщила об окончании первого этапа выброса в море очищенной радиоактивной воды

Об этом информирует NHK.

С 24 августа по 10 сентября ежедневно в океан сбрасывалось около 460 тонн очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", разведенной морской водой. В общей сложности было спущено 7800 тонн воды, что равняется 10 резервуарам на площадке АЭС.

Сообщается, что пробы морской воды показали, что оставшийся в воде уровень трития не превышал 10 беккерелей на литр, что гораздо меньше допустимого предела 700 беккерелей на литр.

TEPCO собирается проверить свои очистные и сбросные системы, чтобы подготовиться ко второму этапу. Компания планирует провести четыре этапа до марта 2024 года и выпустить в океан 31,2 тыс. тонн воды, что составляет примерно 40 резервуаров.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось, что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море в четверг, 24 августа, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось, что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.

По состоянию на 31 августа из поврежденной японской АЭС "Фукусима-1" в океан вылили более 2900 тонн очищенной воды. Никаких проблем со сливом или другим оборудованием не возникло.

4 сентября местные власти Токио начали отвечать записанными сообщениями на агрессивные звонки Китая с протестами против сброса очищенной воды с АЭС в Фукусиме.

Новости
Япония
Читайте также:
10 сентября, 2023 воскресенье
В ГУР рассказали, сколько пусковых установок "Искандер" держит РФ возле украинской границы
Кшиштоф Зануссі
Автор Леся Вакулюк
10 сентября, 2023 воскресенье
Кшиштоф Занусси: Украинцев от россиян отличает Майдан – способность к бунту, которой всегда обладала Запорожская Сечь
10 сентября, 2023 воскресенье
"Путин говорил откровенно нацистские вещи": американский историк Тимоти Снайдер об идеологии РФ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.25
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
11 сентября
18:15
Поддерживал атаки РФ по Украине "в ответ на накачку западным оружием": жителю Донетчины сообщили о подозрении
18:07
OPINION
Ресентимент Глобального Юга
18:01
Обновлено
Дополнительная поддержка энергетики Украины и новый пакет оборонной помощи: Зеленский встретился с главой МИД Германии
17:38
Грузия ввела для Китая безвизовый режим
17:23
Павел Климкин
Климкин: Нам нужно прекратить скулить и рассказать свою историю об уникальности как части Запада
17:04
Обновлено
РФ обстреляла медучреждение на Херсонщине: пострадали фельдшер и пациентка
17:02
Эксклюзив
ракета ATACMS
Defense Express: Ракеты ATACMS могут сыграть решающую роль в операции по освобождению Крыма
17:00
Борис Филатов
В Московском суде сообщили, что заочно арестовали мэра Днепра Филатова
16:51
Эксклюзив
Боец ВСУ: В районе Роботино враг пытается загонять наших хлопцев в огневые мешки
16:27
"Это не фильм со счастливым концом": Зеленский о победе в войне
16:25
Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)
В Украине расширили карту туристических магнитов: все регионы и Крым
16:22
Скандал с выключенным Starlink в Крыму: Маск заявил, что не считает себя предателем, потому что "США не воюют с РФ"
16:04
OPINION
Латынина, Фридман, Ткач и украинская журналистская солидарность
15:49
Эксклюзив
"Враг нервничает, вопит, что Донецк в опасности": военный эксперт Селезнев об освобождении части Опытного возле Авдеевки
15:46
Hubble сфотографировал галактику в небольшом созвездии Секстант
15:34
НАТО
Отработают противостояние российской агрессии: НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны
15:20
РФ планирует возобновить производство советских танков Т-80 с нуля
15:11
Россия дважды обстреляла Никополь: пострадали трое мужчин
15:09
Обновлено
Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР
15:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:00
ООН
"Не выглядят случайными": в ООН назвали пытки россиянами украинцев синонимом агрессии
14:47
В Кремле хотят "разобраться", почему Армения проводит военные учения из США
14:37
Сбывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов: в Киеве разоблачили "детективное агентство"
14:22
ГУР: после операции "Синица" из Ми-8 выросло количество желающих россиян сдаться в плен
14:17
Вышел первый тизер фильма "Аквамен и потерянное королевство"
14:06
Обновлено
Лидер КНДР совершит визит в Россию
14:06
OPINION
Андрей Яницкий
Дело Коломойского: как нефть испортила ПриватБанк
14:05
Обновлено
РФ уменьшила количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море
14:03
Стоимость нефти упала до 10-месячного максимума, однако все еще выше $90 за баррель
13:58
Более 75% украинцев согласны с тем, что Зеленский прямо ответственен за коррупцию в правительстве и ОВА, - исследование
13:57
Режим Лукашенко набирает собственный НПК из вагнеровцев, которые отказываются воевать в Украине, – Центр насцпротиву
13:42
Минцифра трансформирует Госстат: в Украине запустили опрос о занятости граждан
13:24
На Netflix появился трейлер сериала о подростке с расстройством пищевого поведения
13:21
В ближайшее время в Украине будет продолжаться тепло, осадков не ожидается: прогноз погоды от Натальи Диденко
13:13
Журналисты раскрыли схемы замглавы ОПУ Шурмы, из-за которых Украина недополучила налогов на сотни миллионов
13:13
46 установок "Искандер" - это не так много, вопрос о том, сколько ракет сможет оккупант обеспечить для этих установок, - Игнат
13:12
Строительство военного мемориального кладбища: в Минветеранов сказали, когда планируют сдать первую очередь
13:08
Эксклюзив
Политолог Магда объяснил, почему Путин и Си Цзиньпин проигнорировали G20
12:59
На ВОТ враг ограничил выезд из сел для увеличения явки на псевдовыборах
12:51
Глава Минфина назвал вероятный курс доллара в Украине в 2024 году
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV