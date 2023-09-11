Япония завершила первый этап сброса очищенной воды с АЭС на Фукусиме

Об этом информирует NHK.

С 24 августа по 10 сентября ежедневно в океан сбрасывалось около 460 тонн очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", разведенной морской водой. В общей сложности было спущено 7800 тонн воды, что равняется 10 резервуарам на площадке АЭС.

Сообщается, что пробы морской воды показали, что оставшийся в воде уровень трития не превышал 10 беккерелей на литр, что гораздо меньше допустимого предела 700 беккерелей на литр.

TEPCO собирается проверить свои очистные и сбросные системы, чтобы подготовиться ко второму этапу. Компания планирует провести четыре этапа до марта 2024 года и выпустить в океан 31,2 тыс. тонн воды, что составляет примерно 40 резервуаров.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось, что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море в четверг, 24 августа, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось, что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.

По состоянию на 31 августа из поврежденной японской АЭС "Фукусима-1" в океан вылили более 2900 тонн очищенной воды. Никаких проблем со сливом или другим оборудованием не возникло.

4 сентября местные власти Токио начали отвечать записанными сообщениями на агрессивные звонки Китая с протестами против сброса очищенной воды с АЭС в Фукусиме.