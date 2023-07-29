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Япония запустила старейший в стране ядерный реактор после 12 лет простоя

29 июля, 2023 суббота
06:37
Мир

Kansai Electric Power Co впервые за 12 лет перезагрузила старейший в Японии атомный реактор на АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи

Об этом сообщает Kyodo.

Стало известно, что реактор, запущенный 48 лет назад, был отключен в январе 2011 года для регулярных проверок и оставался таким после аварии на АЭС "Фукусима-1", вызванной землетрясением и цунами в марте того же года.

Перезагрузка произошла после того, как в 2016 году Управление по ядерному регулированию дало зеленый свет на эксплуатацию реактора после 40-летнего периода эксплуатации. Первоначально планировалось перезапустить реактор примерно в начале июня, но этот план был отложен из-за необходимости дополнительных работ с противопожарной инфраструктурой.

Три из четырех реакторов на электростанции "Такахама" сейчас работают, и только реактор №2 остается остановленным. В сентябре планируется перезапустить его. На сегодняшний день из более 40 коммерческих атомных реакторов в Японии эксплуатируются только 11 реакторов.

  • 8 июля сообщалось , что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.
Япония
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