Об этом сообщает Kyodo.

Стало известно, что реактор, запущенный 48 лет назад, был отключен в январе 2011 года для регулярных проверок и оставался таким после аварии на АЭС "Фукусима-1", вызванной землетрясением и цунами в марте того же года.

Перезагрузка произошла после того, как в 2016 году Управление по ядерному регулированию дало зеленый свет на эксплуатацию реактора после 40-летнего периода эксплуатации. Первоначально планировалось перезапустить реактор примерно в начале июня, но этот план был отложен из-за необходимости дополнительных работ с противопожарной инфраструктурой.

Три из четырех реакторов на электростанции "Такахама" сейчас работают, и только реактор №2 остается остановленным. В сентябре планируется перезапустить его. На сегодняшний день из более 40 коммерческих атомных реакторов в Японии эксплуатируются только 11 реакторов.