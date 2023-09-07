Япония запустила на Луну ракету с посадочным модулем
В четверг, 7 сентября, с космодрома Танегасима в Японии произвели запуск ракеты H2A, несущей на борту лунный посадочный аппарат SLIM и американский космический телескоп XRISM
Об этом информирует Kyodo .
Приблизительно пять часов назад Япония запустила первый посадочный модуль на Луну.
Ракета H2A несет рентгеновский астрономический спутник XRISM для наблюдения за плазмой в звездах и галактиках.
Модуль SLIM должен совершить точную посадку на Луну в радиусе 100 метров у кратера Shioli, чтобы исследовать его поверхность. Точность обычных посадочных аппаратов колеблется от нескольких до десятков километров. Он приземлится на Луну через несколько 3-4 месяцев, а попытка достичь поверхности запланирована через 4-6 месяцев.
XRISM исследует космос в рентгеновском диапазоне и изучает черные дыры, галактические скопления. Он поможет ученым осознать, как образуются и развиваются более массивные структуры во Вселенной, как распределяется материя в космосе и как формируются галактики.
В апреле японская частная компания Ispace опробовала модуль Hakuto-R, который мог стать первым частным аппаратом на Луну. Но контакт с ним был утрачен.
У Японии есть шанс присоединиться к четырем странам, которые уже посадили аппараты на Луну: СССР, США, Китай и Индия.
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