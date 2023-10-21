Япония запускает новую программу поддержки беженцев из Украины
С апреля Япония начинает новую программу помощи беженцам из Украины, чтобы адаптироваться к жизни в стране. В программу входит изучение языка и денежные выплаты
Об этом сообщает The Japan Times.
Программа предназначена для поддержки украинских граждан, находящихся в Японии. В рамках этой программы можно присоединиться к курсам, продолжительностью шесть месяцев или год по изучению японского языка, а также ознакомиться с законами и обычаями страны.
Также японское Агентство иммиграционных служб продолжит предоставлять денежные выплаты с целью покрытия расходов на проживание беженцев из Украины. Однако это касается тех, у кого нет спонсоров.
Напомним, что иностранцы, нашедшие убежище от войны в Японии, получат разрешение на долгосрочное пребывание в стране с возможностью трудоустройства. Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2023 года.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
- 13 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС.
- Позже в этом месяце Совет Европейского Союза продлил срок действия механизма временной защиты для спасающихся от войны украинцев до марта 2025 года.
- 19 октября ЕС окончательно утвердил продолжение временной защиты украинских беженцев.
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