Япония запускает новую программу поддержки беженцев из Украины

Об этом сообщает The Japan Times.

Программа предназначена для поддержки украинских граждан, находящихся в Японии. В рамках этой программы можно присоединиться к курсам, продолжительностью шесть месяцев или год по изучению японского языка, а также ознакомиться с законами и обычаями страны.

Также японское Агентство иммиграционных служб продолжит предоставлять денежные выплаты с целью покрытия расходов на проживание беженцев из Украины. Однако это касается тех, у кого нет спонсоров.

Напомним, что иностранцы, нашедшие убежище от войны в Японии, получат разрешение на долгосрочное пребывание в стране с возможностью трудоустройства. Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2023 года.