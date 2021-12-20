Япония запретит въезд для туристов до начала 2022 года

Об этом пишет The Japan times.



Сначала Япония запретила въезд гражданам девяти государств, в частности ЮАР, где зафиксировали первое заражение "Омикроном". Затем стало известно, что 30 ноября правительство на месяц закрыло границы для иностранцев.



Граждане Японии, возвращающиеся в страну, обязаны пройти карантин в специальных учреждениях.



Премьер-министр страны подчеркнул, что правительство будет продолжать ограничения на въезд до тех пор, пока не появится более подробная информация о штамме коронавируса "Омикрон". Он ожидает, что это произойдет после новогодних праздников.



"Мы изучим ситуацию по окончании года и новогодних праздников", - отметил он.

Напомним, 29 ноября стало известно, что Япония закрывает границы для иностранцев

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