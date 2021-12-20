Япония запретит въезд для туристов до начала 2022 года
Премьер-министр Японии Фумио Кишида отметил, что для предотвращения распространения штамма коронавируса "Омикрон" страна останется закрытой для иностранцев по крайней мере до Нового года
Об этом пишет The Japan times.
Сначала Япония запретила въезд гражданам девяти государств, в частности ЮАР, где зафиксировали первое заражение "Омикроном". Затем стало известно, что 30 ноября правительство на месяц закрыло границы для иностранцев.
Граждане Японии, возвращающиеся в страну, обязаны пройти карантин в специальных учреждениях.
Премьер-министр страны подчеркнул, что правительство будет продолжать ограничения на въезд до тех пор, пока не появится более подробная информация о штамме коронавируса "Омикрон". Он ожидает, что это произойдет после новогодних праздников.
"Мы изучим ситуацию по окончании года и новогодних праздников", - отметил он.
- Напомним, 29 ноября стало известно, что Япония закрывает границы для иностранцев
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