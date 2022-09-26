Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает The Washington Post.

В понедельник правительство Японии запретило экспорт материалов, которые могут быть использованы для химического оружия, для 21 российской организации, включая научные лаборатории. Эта мера была одобрена Кабинетом Министров после решения министров иностранных дел Большой семерки на прошлой неделе.

Новые ограничения Япония вводит в связи с угрозами использования Россией ядерного оружия против Украины.

"Как единственная страна в мире, подвергшаяся ядерным атакам, мы решительно требуем, чтобы угроза или применение ядерного оружия Россией никогда не происходила", - говорится в сообщении.

Мацуно отвечал на вопросы о комментариях советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в воскресенье в новостях CBS о том, что Соединенные Штаты будут действовать "решительно" в случае ядерного нападения России на Украину.

Отвечая на вопрос, одобряет ли Япония возможное использование Соединенными Штатами ядерного оружия против России, Мацуно отказался комментировать, ссылаясь на то, что это гипотетический вопрос.

25 сентября Лавров заявил , что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории.

США предупредили , что Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие, и дополнительные экономические санкции, если закончит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

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