Япония запрещает экспорт в Россию строительной техники, а в ответ – рыбачить на Курилах
В Японии опубликован новый список товаров, который запрещено поставлять в Россию, страна-агрессорка решила ответить на санкции, запретив ловить рыбу у Курильских островов
Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
Отмечается, что министерство подготовило перечень товаров, на которые наложен запрет на поставку в Россию.
Под экспортные ограничения попали локомотивы железных дорог, автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей, бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы.
Также сюда попали парогенераторы и газовые генераторы, газовые и вакуумные насосы и компрессоры, вентиляторы, подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры, транспортные машины и их части.
В ответ на ограничения представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что они лишат Японию права добывать рыбу у Курильских островов.
Кроме того, он отметил, что теперь надеются на российские компании вместо японских у южных Курил.
- 7 июня Япония ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии. В перечень ограничений попали Россельхозбанк и Столичный кредитный банк. Под санкции также подвергся Белорусский банк развития и реконструкции.
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