Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Отмечается, что министерство подготовило перечень товаров, на которые наложен запрет на поставку в Россию.

Под экспортные ограничения попали локомотивы железных дорог, автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей, бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы.

Также сюда попали парогенераторы и газовые генераторы, газовые и вакуумные насосы и компрессоры, вентиляторы, подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры, транспортные машины и их части.

В ответ на ограничения представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что они лишат Японию права добывать рыбу у Курильских островов.

Кроме того, он отметил, что теперь надеются на российские компании вместо японских у южных Курил.

7 июня Япония ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии. В перечень ограничений попали Россельхозбанк и Столичный кредитный банк. Под санкции также подвергся Белорусский банк развития и реконструкции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb