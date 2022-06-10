Об этом сообщает ТАСС.

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда пояснил, что решение принято в связи с решением Кабинета министров Японии о запрете на экспорт в Россию продукции, что "способствует укреплению промышленной инфраструктуры".

Санкции связаны в связи с вторжением России в Украину.

Известно, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "Л/ДНР". Также в список включили 70 компаний.