Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков и спецтехники
Япония запретит поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры с 17 июня
Об этом сообщает ТАСС.
Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда пояснил, что решение принято в связи с решением Кабинета министров Японии о запрете на экспорт в Россию продукции, что "способствует укреплению промышленной инфраструктуры".
Санкции связаны в связи с вторжением России в Украину.
Известно, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "Л/ДНР". Также в список включили 70 компаний.
- Ранее Япония расширила санкционный перечень товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В список включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.
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