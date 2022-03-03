Япония заморозила активы ряда российских банков

Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, передает Reuters.



Правительство не называет банки, против которых вводятся санкции, однако Kyodo News пишет, что это ВТБ Банк, Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк. По данным издания, Япония считает эти учреждения тесно связанными с правительством России.



Ранее правительство Японии приняло решение заморозить активы российских государственных Промсвязьбанка и Экономбанка, а также Центрального банка страны.