Япония заморозила активы ряда российских банков
Япония заморозит активы еще 4 российских банков, таким образом количество финучреждений РФ под японскими санкциями вырастет до 7
Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, передает Reuters.
Правительство не называет банки, против которых вводятся санкции, однако Kyodo News пишет, что это ВТБ Банк, Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк. По данным издания, Япония считает эти учреждения тесно связанными с правительством России.
Ранее правительство Японии приняло решение заморозить активы российских государственных Промсвязьбанка и Экономбанка, а также Центрального банка страны.
- Напомним, Япония обвинила РФ в оккупации Южных Курил и нарушении международного права и ввела санкции против российского диктатора Владимира Путина и его окружения.
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