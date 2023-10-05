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Япония закупит у США крылатые ракеты "Томагавк" на год ранее, чем планировала

5 октября, 2023 четверг
06:38
Мир

Япония начнет закупать крылатые ракеты "Томагавк" в США 2025 финансового года - на год ранее, чем планировала, на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Азии

Об этом сообщает Kyodo News.

Недавно назначенный министр обороны Японии Минору Кихара в Вашингтоне провел первую личную встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином. После переговоров он сообщил, что на фоне обострения вызовов безопасности, которые составляют Китай, Северная Корея и Россия, Кихара и Остин, подтвердили свою взаимную заинтересованность в наращивании возможностей японско-американского альянса по сдерживанию и реагированию.

В рамках подготовки к вероятному контрудару или способности поражать вражеские базы, если возникнет такая необходимость, Япония планирует закупить у США 400 "томагавков", имеющих дальность удара около 1600 километров. Первоначально Япония планировала приобрести новейшие ракеты Tomahawk Block-5 в 2026 и 2027 финансовых годах, чтобы разместить их на эсминцах морских сил самообороны Aegis.

Теперь из 400 ракет, изготовленных в США, к 200 ракетам предыдущей версии страна планирует приобрести между 2025 и 2027 финансовыми годами. Остальные закупки составят новые ракеты, которые, как ожидается, доставят в Японию согласно начальному графику.

Кихара отметил, что изменение расписания "быстрее будет способствовать укреплению обороноспособности страны". Он добавил, что возможности обеих версий ракет, в том числе дальность удара, почти одинаковы, а система запуска для них также совместима.

На эту закупку японское правительство выделило 211,3 млрд иен (1,4 млрд долларов) в бюджете на 2023 финансовый год, который начался в апреле. Поскольку около половины закупаемых ракет являются более старыми версиями, стоимость закупки может снизиться.

Японские официальные лица считают "томагавки" необходимыми для усиления обороноспособности Токио, пока он не сможет представить крылатые ракеты отечественного производства.

Минора Кихара, который был специальным советником по национальной безопасности бывших премьер-министров Японии, прибыл в столицу США во вторник с трехдневным визитом. Он провел ряд встреч, в том числе с главным помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном

В ходе переговоров в Вашингтоне с Ллойдом Остином главы оборонных ведомств обсудили приоритеты японских и американских сил на ближайшие годы. Кроме того, в повестке встречи было усиление трехстороннего сотрудничества с Южной Кореей для противодействия ракетно-ядерной угрозе Северной Корее, а также поддержка Украины в ее борьбе с вторжением России.

На фоне усиления военной деятельности Китая и углубления его сотрудничества с Россией США и Япония договорились в свою очередь усилить сотрудничество "больше чем когда-либо" и подтвердили важность мира и стабильности в Тайванском проливе.

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