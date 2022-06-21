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Главная война с Россией Япония за 4 месяца приняла беженцев из Украины больше, чем из других стран за 30 лет, – The Washington Post

Япония за 4 месяца приняла беженцев из Украины больше, чем из других стран за 30 лет, – The Washington Post

21 июня, 2022 вторник
12:45
война с Россией

До российской агрессии против Украины Япония имела имидж страны, не слишком благосклонной к беженцам. Но за полгода в 2022-м страна приняла уже почти в 20 раз больше беженцев, чем в прошлом

Об этом говорится в материале The Washington Post. После 24 февраля 2022 года Япония приняла 1316 беженцев из Украины. Уже 2 марта, через неделю после полномасштабного вторжения рашистов, премьер-министр Японии официально объявил об изменении миграционных правил. Страна приняла не только украинцев, у которых есть родственники или знакомые в Японии, но и всех, кто ищет убежища из-за конфликта.

"Государственные учреждения были нехарактерно щедры в оказании помощи, поддержке психического здоровья, языковых курсов и жилья, чтобы помочь украинцам адаптироваться к новой жизни. Это редкий и неожиданный шаг, который может стать поворотным моментом для давних ограничений Японии для беженцев", – пишет The Washington Post.

До сих пор Япония считалась прохладно относящейся к беженцам страной. Издание приводит данные веб-сайта Ватикана относительно беженцев, где Япония имеет самый низкий уровень получения убежища среди развитых стран. С 1982 г., когда Япония приняла свои законы о приеме беженцев, 87 892 человека подали заявки на получение статуса беженца. Согласие получили только около 1% просителей – 915 человек. В 2021 году Япония предоставила статус беженца 74 заявителям.

Так продолжалось, пока Россия не напала на Украину. Через несколько месяцев Япония приняла больше украинцев, чем беженцев из всех других стран за 30 лет. Помощь украинцам включает в себя справочную службу, бесплатное временное жилье и долгосрочное государственное жилье с бесплатными коммунальными услугами, скидки на проезд в общественном транспорте и языковую поддержку.

"Конфликт вызвал драматическую реакцию Японии на фоне беспокойства, что вторжение России может усилить растущую военную напористость Китая в азиатском регионе. В стране также заметна широкая общественная поддержка украинцев, в то время как к другим кризисам, спровоцировавшим отток беженцев, ) японцы интереса не проявляли", – говорится в материале.
  • Напомним, 10 июня Япония запретила экспорт в Россию строительной техники, а также экспорт в Россию грузовиков и спецтехники.
  • 7 июня Япония ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии. В перечень ограничений попали Россельхозбанк и столичный кредитный банк.
  • 28 мая правительство Японии объявило о передаче Украине пожарного оборудования и другой помощи более чем на $150 млн.
  • 13 мая Япония запретила экспорт в РФ квантовых компьютеров и 3D-принтеров
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