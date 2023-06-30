Япония выделит Украине $1,5 млрд. На что пойдут средства

Об этом 30 июня сообщает Министерство финансов Украины.

Эти средства будут использованы для поддержки укрепления системы социальной защиты в Украине, восстановления экономики и улучшения прозрачного и эффективного использования государственных ресурсов.

Срок предоставления ссуды 33 года, на льготных условиях.

Япония и Всемирный банк являются ключевыми партнерами Украины, которые оказывают нам поддержку с первых дней полномасштабного вторжения России. Средства партнеров будут направлены на финансирование расходов для обеспечения потребностей наиболее уязвимых категорий граждан. Благодарен правительству Японии и Совету исполнительных директоров Всемирного банка за важное решение, которое поможет поддержать финансовую стабильность страны. Рассчитываем получить эти средства уже в ближайшее время”, - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.