Япония выделит €2 млн на поддержку безопасности украинских ядерных объектов

Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает издание Japan Today.

"Атаки России на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы. Япония решительным образом осуждает эти действия", - отметил Хаяси.

По его словам, Япония выделенным грантом в размере €2 млн профинансирует отправку экспертов МАГАТЭ в Украину и необходимое оборудование для украинских ядерных объектов.

Отметим, что первый транш помощи от Японии на сумму $300 млн был предоставлен 20 апреля.

А 16 мая Япония предоставила Украине еще и льготный кредит в $100 млн, который будет направлен в госбюджет для финансирования социальных и гуманитарных расходов.

Также страна предоставит Украине и дополнительно 300 миллионов долларов финансовой помощи.

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