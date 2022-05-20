Япония выделит €2 млн на поддержку безопасности украинских ядерных объектов
Япония пожертвует €2 млн МАГАТЭ на его усилия по поддержке безопасности ядерных объектов Украины, подвергшихся атаке России
Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает издание Japan Today.
"Атаки России на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы. Япония решительным образом осуждает эти действия", - отметил Хаяси.
По его словам, Япония выделенным грантом в размере €2 млн профинансирует отправку экспертов МАГАТЭ в Украину и необходимое оборудование для украинских ядерных объектов.
- Отметим, что первый транш помощи от Японии на сумму $300 млн был предоставлен 20 апреля.
- А 16 мая Япония предоставила Украине еще и льготный кредит в $100 млн, который будет направлен в госбюджет для финансирования социальных и гуманитарных расходов.
- Также страна предоставит Украине и дополнительно 300 миллионов долларов финансовой помощи.
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