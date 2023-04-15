Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

Подписанное сегодня соглашение о выделении гранта от правительства Японии было согласовано в конце марта 2023 года.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что это уже второе грантовое соглашение, подписанное с японским агентством международного сотрудничества JICA.

Средства будут направлены на развитие и поддержку следующих направлений:

оборудование для гуманитарного разминирования;

транспортное обслуживание;

энергетическое сервис;

менеджмент отходами разрушений;

водоснабжение;

медицинское оборудование;

оборудование для предоставления образовательных услуг;

аграрный сектор;

сектор общественного вещания;

сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления

Также Япония выделит $70 млн. грантовой поддержки на восстановление Украины через механизм Программы развития ООН.

С начала года между Украиной и Японией достигнута договоренность о выделении более $600 млн на послевоенное восстановление.