Япония выделила Украине грант на $400 млн: средства пойдут на восстановление инфраструктуры
Украина получит от Японии грант в размере $400 млн по программе экстренного восстановления критической инфраструктуры
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.
Подписанное сегодня соглашение о выделении гранта от правительства Японии было согласовано в конце марта 2023 года.
Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что это уже второе грантовое соглашение, подписанное с японским агентством международного сотрудничества JICA.
Средства будут направлены на развитие и поддержку следующих направлений:
- оборудование для гуманитарного разминирования;
- транспортное обслуживание;
- энергетическое сервис;
- менеджмент отходами разрушений;
- водоснабжение;
- медицинское оборудование;
- оборудование для предоставления образовательных услуг;
- аграрный сектор;
- сектор общественного вещания;
- сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления
Также Япония выделит $70 млн. грантовой поддержки на восстановление Украины через механизм Программы развития ООН.
С начала года между Украиной и Японией достигнута договоренность о выделении более $600 млн на послевоенное восстановление.
- Напомним, в течение 2023 года Япония планирует предоставить Украине $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки, которая пойдет, в частности, на социальные и гуманитарные расходы.
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