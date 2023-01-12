Япония выделила $95 млн на восстановление Украины
Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление Украины, которые будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
12 января партнерское соглашение, в рамках которого нашей стране выделили 95 миллионов долларов, было подписано чрезвычайным и полномочным Послом Японии в Украине Кунинори Мацудой и Помощницей Руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович с участием вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова.
"Пока Вооруженные Силы Украины освобождают территории от оккупантов, Правительство совместно с международными партнерами работает над реализацией "проектов выживания" – восстановлением транспортного сообщения с освобожденными регионами, созданием условий для возвращения граждан в свои дома, поддержкой экономики в регионах".
Важно чувствовать консолидацию всего цивилизованного мира вокруг борьбы нашей страны с российским террористическим режимом. Партнерство Украины, Японии и Программы развития ООН как раз является тем примером эффективного сотрудничества, которое позволяет не только противодействовать врагу, но и постепенно восстанавливать разрушенное" – сказал вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Сообщается, что программа сосредоточена на ключевых сферах. В частности, усилении способности правительства реагировать на кризис и управлять им, поддержке госслужб, чтобы они могли работать, восстановлении критической инфраструктуры, укреплении гражданского общества и социальных связей, а также поддержке частных предприятий, чтобы они поддерживали громады.
- Отметим, что первый транш помощи от Японии на сумму $300 млн был предоставлен 20 апреля 2022 года.
- А 16 мая 2022 Япония предоставила Украине еще и льготный кредит на $100 млн, который будет направлен в госбюджет для финансирования социальных и гуманитарных расходов.
- Также премьер-министр Японии Кисида Фумио намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7.
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