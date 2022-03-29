Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых авто и ювелирных изделий – СМИ

Об этом со ссылкой на японские СМИ пишет "Интерфакс-Украина".

Правительство японского премьера Фумио Кисиды с 5 апреля вводит эмбарго на запрет в РФ автомобилей класса "люкс", ювелирных изделий, произведений искусства.



"Мы будем вести сотрудничество с международным сообществом, включая G7, для введения жестких санкций", – сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.



По данным японского правительства, люксовые авто составляют значительную часть поставок в Россию из Японии.



Напомним, сенаторы США предлагают перенаправить конфискованные российские активы в помощь украинским беженцам и восстановление Украины.



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