Япония вводит санкции против 15 российских чиновников и 9 организаций, в том числе Рособоронэкспорта, - Reuters
Япония налагает санкции на российских чиновников и организации, включающие замораживание активов из-за войны РФ против Украины
О пишет Reuters .
Санкции будут введены против 15 должностных лиц и девяти организаций, в том числе в отношении чиновников в оборонной сфере и государственного экспортера оружия Рособоронэкспорт, пресс-секретаря МИД Марии Захаровой и производителей военной техники, среди которых - United Aircraft Corp, производящего истребители. Среди прочего ограничения предполагают замораживание активов.
По информации Минфина Японии, страна уже ввела санкции против 76 российских чиновников, семи банков и 12 других организаций.
Как отмечает издание, у Японии есть доли в нефтяных проектах на российском Сахалине, но премьер-министр страны Фумио Кисида не дал четких указаний по судьбе этих инвестиций. Однако он отметил их важность для энергетической безопасности государства и намерение идти в ногу с санкциями G7 против России.
- Напомним, Япония лишила Россию статуса "наибольшего содействия" в торговле.
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