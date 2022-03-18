Япония вводит санкции против 15 российских чиновников и 9 организаций, в том числе Рособоронэкспорта, - Reuters

О пишет Reuters .



Санкции будут введены против 15 должностных лиц и девяти организаций, в том числе в отношении чиновников в оборонной сфере и государственного экспортера оружия Рособоронэкспорт, пресс-секретаря МИД Марии Захаровой и производителей военной техники, среди которых - United Aircraft Corp, производящего истребители. Среди прочего ограничения предполагают замораживание активов.



По информации Минфина Японии, страна уже ввела санкции против 76 российских чиновников, семи банков и 12 других организаций.



Как отмечает издание, у Японии есть доли в нефтяных проектах на российском Сахалине, но премьер-министр страны Фумио Кисида не дал четких указаний по судьбе этих инвестиций. Однако он отметил их важность для энергетической безопасности государства и намерение идти в ногу с санкциями G7 против России.

Напомним, Япония лишила Россию статуса "наибольшего содействия" в торговле.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb