Япония ввела санкции против Путина и его окружения
Япония присоединилась к западным государствам и ввела санкции против путинской России за полномасштабное нападение на Украину
Об этом сообщает российская служба BBC .
Во вторник, 1 марта, МИД Японии опубликовал полный список российских персон и попавших под санкции компаний.
Среди них – президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник российского генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Токио также заморозит средства российского Центробанка и государственных Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.
Кроме того, Япония запретила продажу чего-либо 49 российским компаниям и организациям, в том числе ФСБ, ГРУ и государственным корпорациям военно-промышленного комплекса.
- Напомним, 27 февраля правительство Японии присоединилось к решению стран G7 отключить Россию от SWIFT и согласилось ввести персональные санкции против Владимира Путина.
- 28 февраля Япония обвинила РФ в оккупации Южных Курил и нарушении международного права.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное