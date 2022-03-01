Япония ввела санкции против Путина и его окружения

Об этом сообщает российская служба BBC .



Во вторник, 1 марта, МИД Японии опубликовал полный список российских персон и попавших под санкции компаний.



Среди них – президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник российского генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.



Токио также заморозит средства российского Центробанка и государственных Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.



Кроме того, Япония запретила продажу чего-либо 49 российским компаниям и организациям, в том числе ФСБ, ГРУ и государственным корпорациям военно-промышленного комплекса.

Напомним, 27 февраля правительство Японии присоединилось к решению стран G7 отключить Россию от SWIFT и согласилось ввести персональные санкции против Владимира Путина.

28 февраля Япония обвинила РФ в оккупации Южных Курил и нарушении международного права.