Япония ввела санкции против 80 россиян и 9 организаций РФ

Санкционный список опубликовали на сайте МИД Японии .

"В свете текущей международной ситуации вокруг Украины и с целью содействия международным усилиям по международному миру, направленным на решение этой проблемы, Кабмин утвердил "Мероприятия Российской Федерации, такие как замораживание активов для связанных сторон", и на основе этого будут реализованы такие меры в соответствии с Законом о валюте и внешней торговле", - говорится в сообщении.

Под ограничение попал полномочный представитель в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка, родственники председателя Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Сергея Шойгу, директора росгвардии Виктора Золотова, председателя совета федерации Валентины Матвиенко, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя безопасности Дмитрия Медведева.

Более того, в список включены российская гимнастка Алина Кабаева, пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и генерал ВС РФ Юрий Грехов.

Также Япония ввела ограничения против организации "Русич", корпорации "Ростех", концерна "Калашников", "Созвездие", а также против коллаборантов, поддерживающих вооруженную агрессию РФ.

"В целом к списку подлежащих заморозке лиц будет добавлен 81 человек и девять организаций. Среди них пророссийские сепаратисты на востоке и юге Украины, которые, как считают, непосредственно ответственны за одностороннюю аннексию. Также включены высокопоставленные должностные лица правительства и военных организаций", - уточняют в NHK .

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