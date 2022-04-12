Япония ввела санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ: в списке Сбербанк, Альфа-банк и дочери Путина

Об этом сообщает МИД Японии.

Заморозить активы решили двум российским финучреждениям – Сбербанку и Альфа-банку. Пока неизвестно, какие суммы заблокированы в рамках этого решения.

Под санкции попали многие депутаты Госдумы и часть руководителей российских войск. Среди них главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС РФ Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, АО НПК "Техмаш", МКБ "Вымпел".

Не забыли и о двух "тайных" дочерях Путина. Наложили санкции на женщин, которых уже давно называют детьми президента России – Марию Воронцову и Екатерину Тихонову. Однако Путин никогда публично не подтверждал их родственные связи.

Также правительство Японии утвердило запрет на новые инвестиции в Россию. С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет производить только с особых разрешений.

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