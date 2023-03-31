Об этом информирует правительство Японии .

"Мы будем реализовывать мероприятия на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением РФ в Украину", – говорится в заявлении.

Сообщается, что новый пакет ограничений вступит в силу 7 апреля.

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В список запрещенных для экспорта в страну-спонсорку терроризма товаров вошли:

сталь и изделия

алюминий и изделия

строительные машины – гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т.п.

двигатели для авиации

электрооборудование и его части, радиоаппаратура для навигации, генераторы

самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также БПЛА

оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему

все игрушки с колесами, а также сборные модели и макеты, головоломки и пазлы

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли. А глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ, она не должна получать сверхприбыли, идущие на финансирование войны против Украины.