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Япония ввела новый пакет санкций против России, запрещающий экспорт компонентов для авиации

31 мартa, 2023 пятница
08:19
Мир

Кабинет министров Японии ввел новый пакет санкций против Российской Федерации, запрещающий экспорт компонентов для авиации, дронов и космической отрасли

Об этом информирует правительство Японии .

"Мы будем реализовывать мероприятия на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением РФ в Украину", – говорится в заявлении.

Сообщается, что новый пакет ограничений вступит в силу 7 апреля.

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В список запрещенных для экспорта в страну-спонсорку терроризма товаров вошли:

  • сталь и изделия
  • алюминий и изделия
  • строительные машины – гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т.п.
  • двигатели для авиации
  • электрооборудование и его части, радиоаппаратура для навигации, генераторы
  • самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также БПЛА
  • оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему
  • все игрушки с колесами, а также сборные модели и макеты, головоломки и пазлы

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли. А глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ, она не должна получать сверхприбыли, идущие на финансирование войны против Украины.

Россия
Япония
санкции против России
война с Россией
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