Япония ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии
Япония вводит новые санкции против России и Беларуси из-за вторжения в Украину
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии.
В перечень ограничений попали Россельхозбанк и Столичный кредитный банк.
Под санкции также подвергся Белорусский банк развития и реконструкции.
Также в МИД сообщили, что Япония введет запрет на экспорт в РФ товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры. О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.
- Напомним, недавно правительство Японии объявило о передаче Украине пожарного оборудования и другой помощи более чем на $150 млн.
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