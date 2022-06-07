Япония ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии.

В перечень ограничений попали Россельхозбанк и Столичный кредитный банк.

Под санкции также подвергся Белорусский банк развития и реконструкции.

Также в МИД сообщили, что Япония введет запрет на экспорт в РФ товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры. О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.

Напомним, недавно правительство Японии объявило о передаче Украине пожарного оборудования и другой помощи более чем на $150 млн.

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