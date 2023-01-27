Япония ввела новые санкции против России

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии.

Отмечают, что санкции были введены против 49 российских компаний. Также под ограничения попали три организации и 22 частных физических лица, которые считаются непосредственно причастными к аннексии АР Крым и дестабилизации ситуации в Украине. Среди них:

детский омбудсмен Мария Львова-Белова

заместитель министра обороны Михаил Мизинцев

глава ЦИК Элла Памфилова

вицепремьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов и другие

Подсанкционные компании пополнили корпорация "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард", ПАО "КамАЗ", конструкторские бюро, научно-технические центры и другие.

Кроме того, Reuters добавляет, что с 3 февраля 2023 года Япония запретит экспорт в Россию товаров, которые могут усилить ее военный потенциал. В частности, говорится о:

оборудование для водометов

оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов

вакцины, медицинское оборудование

рентгеновское оборудование

взрывчатки

роботы и т.п.

26 января Япония обозначила приоритетные вопросы для переговоров между крупнейшими экономиками мира, среди них вопрос полномасштабного вторжения России в Украину.

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