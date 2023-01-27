Япония ввела новые санкции против России
Японское правительство с 27 января ввело новый пакет санкций против Российской Федерации
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии.
Отмечают, что санкции были введены против 49 российских компаний. Также под ограничения попали три организации и 22 частных физических лица, которые считаются непосредственно причастными к аннексии АР Крым и дестабилизации ситуации в Украине. Среди них:
- детский омбудсмен Мария Львова-Белова
- заместитель министра обороны Михаил Мизинцев
- глава ЦИК Элла Памфилова
- вицепремьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов и другие
Подсанкционные компании пополнили корпорация "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард", ПАО "КамАЗ", конструкторские бюро, научно-технические центры и другие.
Кроме того, Reuters добавляет, что с 3 февраля 2023 года Япония запретит экспорт в Россию товаров, которые могут усилить ее военный потенциал. В частности, говорится о:
- оборудование для водометов
- оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов
- вакцины, медицинское оборудование
- рентгеновское оборудование
- взрывчатки
- роботы и т.п.
26 января Япония обозначила приоритетные вопросы для переговоров между крупнейшими экономиками мира, среди них вопрос полномасштабного вторжения России в Украину.
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