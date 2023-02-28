Япония ввела новые санкции против РФ

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии.

Так, заморожены активы 73 юридических и 39 физических лиц. Также под ограничения попали девять человек из временно оккупированных территорий Крыма, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Ограничения наложили, в частности, на главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и заместителя министра обороны России Виктора Горемыкина. Также в санкционный перечень вошли сотрудники генштаба вооруженных сил РФ и вычислительного центра при генштабе.

Санкции также касаются начальника управления президента по обеспечению деятельности госсовета Александра Харичева и его заместителя Бориса Рапопорта. В список попал и Турпал-Али Ибрагимов, считающийся родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, ограничения ввели против холдинговой компании Ак Барс, Федерального центра двойных технологий Союз и холдинга Росэлектроника. Также санкции наложили на ряд институтов и исследовательских центров, связанных с военно-промышленным комплексом России. Речь, в частности, о Физическом институте имени П.М. Лебедева.