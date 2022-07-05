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Япония ввела эмбарго на российское золото

5 июля, 2022 вторник
08:45
Экономика

Япония ввела новый пакет санкции против России, предусматривающий эмбарго на импорт золота

Об этом сообщает министерство финансов Японии .

Новым пакетом введен запрет на импорт российского золота. Кроме этого, японским компаниям будет запрещено предоставлять России услуги по аудиту, консалтингу и бухучету.

Япония также ввела санкции против 57 граждан России. В частности, в отношении вице-премьера России Дмитрия Григоренко, виолончелиста Сергея Ролдугина и его супруги, родственников председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марины, Кирилла и Никиты Мордашевых. Под санкции оказались 45 представителей командования российской армии.

Кроме того, в список внесены коллаборанты из Украины - "гауляйтер" Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, Галина Данильченко, которую оккупанты назначали руководить Мелитополем и еще двух граждан, непосредственно причастных к дестабилизации в Украине.

Под санкциями оказались шесть компаний из России – АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Также Япония ввела запрет на экспорт товаров для 65 организаций РФ и 25 компаний Белоруссии. В их числе Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина (КнООЗ).

Среди белорусских организаций – ОАО "Агат-систем", ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей, ООО "Оборонные инициативы" и внутренние войска МВД Белоруссии.

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Мир
санкции против России
коллаборанти
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