Япония ввела эмбарго на российское золото
Япония ввела новый пакет санкции против России, предусматривающий эмбарго на импорт золота
Об этом сообщает министерство финансов Японии .
Новым пакетом введен запрет на импорт российского золота. Кроме этого, японским компаниям будет запрещено предоставлять России услуги по аудиту, консалтингу и бухучету.
Япония также ввела санкции против 57 граждан России. В частности, в отношении вице-премьера России Дмитрия Григоренко, виолончелиста Сергея Ролдугина и его супруги, родственников председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марины, Кирилла и Никиты Мордашевых. Под санкции оказались 45 представителей командования российской армии.
Кроме того, в список внесены коллаборанты из Украины - "гауляйтер" Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, Галина Данильченко, которую оккупанты назначали руководить Мелитополем и еще двух граждан, непосредственно причастных к дестабилизации в Украине.
Под санкциями оказались шесть компаний из России – АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.
Также Япония ввела запрет на экспорт товаров для 65 организаций РФ и 25 компаний Белоруссии. В их числе Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина (КнООЗ).
Среди белорусских организаций – ОАО "Агат-систем", ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей, ООО "Оборонные инициативы" и внутренние войска МВД Белоруссии.
- 21 июня стало известно, что ЕС в седьмом пакете санкций может ввести запрет на экспорт российского золота .
- 25 июня сообщалось, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.
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