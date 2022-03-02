Япония временно перемещает свое посольство из Киева во Львов

Об этом пишет Kyodo News .



Решение о перемещении посольства было принято из-за заявлений оккупантов о намерениях ударить по объектам в Киеве. Кроме того, из-за полномасштабного нападения РФ многие мирные жители уезжают из Украины.



После переезда ведомство и дальше будет помогать японцам, живущим в Украине или пытающимся покинуть ее.

Напомним, посольство Финляндии в Украине переехало из Киева во Львов.

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