Япония временно перемещает свое посольство из Киева во Львов
2 марта Япония заявила о временном перенесении посольства из Киева во Львов из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом пишет Kyodo News .
Решение о перемещении посольства было принято из-за заявлений оккупантов о намерениях ударить по объектам в Киеве. Кроме того, из-за полномасштабного нападения РФ многие мирные жители уезжают из Украины.
После переезда ведомство и дальше будет помогать японцам, живущим в Украине или пытающимся покинуть ее.
- Напомним, посольство Финляндии в Украине переехало из Киева во Львов.
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