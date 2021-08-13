Япония впервые зарегистрировала более 20 тыс. заражений COVID-19 за сутки

Об этом рассказывает Kyodo News.

В Японии уже третий день подряд выявляют рекордно высокое количество случаев заражения коронавирусом в сутки. Но на этот раз превышен показатель статистики за 11 августа, когда сообщалось о 18 889 новых случаев COVID-19 в сутки.



Тогда 20 из 47 префектур страны сообщили о рекордно высоком количестве новых случаев заражения.

Также в столице страны Токио зарегистрировано рекордно высокое количество новых случаев заражения коронавируса в сутки - 5 773, что на 731 превысило предыдущий антирекорд, зафиксирован неделей ранее.

За весь период пандемии в Японии было зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом и около 15 тыс. смертей от заболевания.